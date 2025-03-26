Благодаря обновленному интерфейсу пользователи стали слушать «Мою волну» на 12% дольше, а общее время прослушивания музыки увеличилось на 7%.

Доступность Яндекс Музыки на разных платформах позволяет каждому пользователю слушать любимую музыку там, где это удобно в конкретный момент. Например, на смартфоне по пути в офис, дома – в десктопном приложении или на умной колонке Яндекса с Алисой, а веб-версию использовать, к примеру, на работе или в гостях. Ее можно быстро открыть на любом компьютере без установки.



Яндекс Музыка запустила новую веб-версию сервиса

На главной странице веб-версии есть два ключевых раздела: персонализированный раздел «Для вас», где с помощью ML-технологий собирается контент, подходящий для каждого пользователя, и «Тренды» с редакционными подборками, плейлистами и Чартом. В новой веб-версии появилась возможность персонализировать боковое меню, закрепив в нем любимые настройки Моей волны, плейлисты, артистов или альбомы.

Кроме того, теперь пользователям доступны все последние обновления Яндекс Музыки – возможность слушать музыку в lossless-качестве, быстро знакомиться с творчеством артистов через трейлеры и покупать билеты на концерты любимых исполнителей, не покидая интерфейс стриминга.

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Благодаря единому функционалу, переключение между платформами становится незаметным и простым для пользователя — он получает одинаково удобный интерфейс на любом устройстве. Кроме того, пользователи могут бесшовно переключаться между платформами, например, начать слушать трек в мобильном приложении, а продолжить в веб-версии с того же места, где остановились.

Пользователям с подпиской Яндекс Плюс открыт полный доступ ко всем функциям новой веб-версии Яндекс Музыки, включая систему персональных рекомендаций «Моя волна».

Для пользователей без подписки доступен ограниченный набор возможностей: они могут слушать музыку и подкасты, а также редакционные плейлисты и подборки в разделе «Тренды», но с рекламными вставками.

С 25 марта новые пользователи смогут оформить бесплатный 30-дневный тестовый период подписки Яндекс Плюс.