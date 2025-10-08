Яндекс Афиша поможет с посещением концерта в другом городе или стране

В разделе собрана информация от Яндекс Путешествий о маршрутах и вариантах проживания для поездок на культурные события в другие города и страны.

В последнее время наблюдается заметный рост интереса россиян к культурному туризму. Так, по данным Яндекс Афиши, за первые три квартала 2025 года было продано в 70 раз больше билетов на зарубежные концерты, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее популярными направлениями стали страны ближнего зарубежья — Армения, Казахстан и Узбекистан. Средняя стоимость билета на выступления за границей составила 12 тысяч рублей.



Фестиваль - повод к поездке?

Внутрироссийский концертный туризм также продолжает развиваться. В первом квартале 2025 года на Яндекс Афише около 30% всех билетов были приобретены пользователями, не проживающими в городе проведения мероприятия. Во втором квартале показатель вырос и закрепился на уровне 32%. Это может указывать на рост числа тех, кто готов совершать поездки на концерты в другие города. При этом, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, среди наиболее популярных городов для культурного туризма в России лидируют Казань и Екатеринбург.

«Мы запустили раздел “Поводы для путешествий”, чтобы сделать поездки на развлекательные события удобнее. Часто именно организационные моменты — например, отсутствие возможности сразу определить стоимость перелёта и проживания — становятся барьером для поездки на концерт или фестиваль. Интеграция с Яндекс Путешествиями позволяет рассчитать бюджет на проживание и дорогу до события, а также подобрать наиболее релевантный и выгодный вариант размещения недалеко от места его проведения. При этом все билеты, в том числе на зарубежные мероприятия, можно приобрести в одном месте и оплатить картой российского банка. Мы рады, что благодаря новому разделу Яндекс Афиша будет вносить ещё более весомый вклад в развитие как внутреннего, так и международного культурного туризма», — комментирует Данил Гребенев, руководитель Яндекс Афиши.

С помощью нового раздела «Поводы для путешествий» пользователи крупнейшего сервиса по продаже билетов в России не пропустят выступление любимого артиста, а у тех, кто давно планирует путешествие, появится еще одна причина совершить поездку по новому маршруту.