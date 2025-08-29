Яндекс Музыка назвала главные новые релизы лета

Этим летом артисты не только активно выступали на концертах и фестивалях, но и выпустили много новых релизов. Именно они играют ключевую роль в росте аудитории — по данным Яндекс Музыки, после выпуска нового релиза в среднем месячная аудитория артистов растет на 36%.

Так летние релизы одной из главных хип-хоп исполнительниц на русскоязычной сцене — Мэйби Бэйби, стали самыми прослушиваемыми среди подписчиков стриминга. За лето аудитория артистки в Яндекс Музыке выросла почти в 2 раза: с 1,6 млн слушателей в месяц к началу июня до почти 3 млн на текущий момент. В начале августа Мэйби Бэйби представила новый альбом «Mayday», который охарактеризовала как «закрепление себя на рэп-сцене». На релизе также отметились звезды: Дора, ЛСП, Lida, Lil Krystalll, Baby Cute и DJ Nik One.

Самым прослушиваемым новым альбомом этим летом стал «Bratland» от Мacan. В первый же день выхода все треки с релиза попали в Чарт Яндекс Музыки, а затем и в чарты в других странах СНГ. Новая пластинка рэпера состоит сразу из 16 коллабораций, в том числе с Бастой, Saluki, Big Baby Tape и группой «Три дня дождя».

Самой громкой новинкой этого лета стал лиричный сингл «10» от Эндшпиль. Кроме того, этот трек подписчики Яндекс Музыки чаще всех других слушали летними ночами.

Самой прослушиваемой летней «Искрой» Яндекс Музыки стала Sky Rae. Ее стремительный взлет начался еще весной с сингла «Наследство», записанного с Icegergert. Летом артистка стала «Искрой» Яндекс Музыки и продолжила свой рост на сервисе — число ее ежемесячных слушателей выросло на 74% и превысило 4,5 млн к завершению сезона по сравнению с 2,6 млн в его начале.

В конце августа Чарт Яндекс Музыки покорил Ваня Дмитриенко с треком «Шёлк». Спустя 5 лет после успеха хита «Венера-Юпитер» артист вновь поднялся на первую строчку. Сейчас его аудитория на стриминге составляет более 6,5 млн слушателей в месяц.

Синглы

Эндшпиль — 10 Ваня Дмитриенко — Шёлк T-Fest — Давай сконнектимся Баста, Комната культуры — Поезда Винтаж, Bedanokov, Люай — Eva (Kavkaz remix)

Альбомы

Macan — Bratland Тёмный принц — мрачные треды Uniqe, Nkeeei, Artem Shilovets — 2007 ч.2 Элджей — Complex полноценности Xolidayboy — Для тебя

Кроме того, Яндекс Музыка традиционно проанализировала, каких артистов подписчики слушали больше всего летом. Самым прослушиваемым артистом стал Icegergert. Рэпер дерзко заявил о себе еще в прошлом году, в результате чего подписал контракт с Gazgolder и стал одним из героев проекта «Искра» Яндекс Музыки. А уже в этом году — вошел в лонглист Forbes 30 до 30 и закрепился в Чарте сервиса с громкими хитами «Наследство», «Fake ID», «Hoodtrapstar» и «Casino».

Самой прослушиваемой артисткой сезона второе лето подряд стала Mona, ранее победившая в номинации «Артистка года» на YAM Session 2024. Одним из главных хитов певицы на протяжении 2025 года остается трек «Иордан», который не покидает Чарт Яндекс Музыки более полугода и входит в топ-5 по прослушиваниям на сервисе за лето. Аудитория Mona в Яндекс Музыке на текущий момент превышает 8 млн слушателей в месяц — это наибольшее количество среди сольных исполнительниц на сервисе.

Самой прослушиваемой группой лета стала «Бонд с кнопкой» из Башкортостана. После попадания в проект «Искра» Яндекс Музыки в апреле этого года инди-фолк группа обрела широкую популярность, а их хит «Кухни» в течение нескольких месяцев держался на первом месте Чарта сервиса.



Топ-10 самых прослушиваемых треков за лето

Топ-10 самых прослушиваемых треков за лето:

Бонд с кнопкой — Кухни Icegergert, Sky Rae — Наследство Artik & Asti, Niletto, Джиган — Худи Mona — Иордан Эндшпиль — 10 Татьяна Куртукова — Матушка Ay Yola — Homay Артур Пирожков — Само собой Jakone, Kiliana — Асфальт Miyagi & Эндшпиль — I Got Love

Этим летом редакция Яндекс Музыки отметила, что артисты стали активнее экспериментировать со звучанием, разрабатывая новые музыкальные направления. Одним из них стал Angelcore, объединяющий элементы витч-хауса, электроклэша и клубной музыки нулевых. Не менее заметным трендом оказался Hoodtrap. Это трэп-ремиксы с усиленными басами, которые обрели второе дыхание благодаря обращению к поп-хитам нулевых и десятых. Также редакция Яндекс Музыки выделила Mylancore с характерным тяжелым басом. Пока жанр остается нишевым и еще не пробился в мейнстрим, но стремительно набирает свою аудиторию.