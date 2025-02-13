Яндекс Музыка даст возможность отправить любимому артисту «донателки»

В рамках проекта подписчики Яндекс Музыки смогут отправить артистам с подключенными донатами особые валентинки — «донателки», которые можно сопроводить сообщением. Например, признаться в любви к творчеству артиста и поблагодарить за вдохновение. Самые яркие и креативные «донателки» Яндекс Музыка разместит на одном из главных медиафасадов Москвы. Так слушатели получат возможность заявить о любви к артисту на всю столицу.

Найти любимых артистов, кого можно поддержать донатами в особенный день, слушатели смогут в персональной подборке в разделе «Для вас». И вместе с тем увидеть, какую мечту они помогают осуществить исполнителю.

В свою очередь артисты подготовят для слушателей Яндекс Музыки тематические плейлисты. Например, Toxi$ соберет треки для разбитого сердца, а Моя Мишель — плейлист об обратной стороне любви, в котором собраны как танцевальные, так и лирические синглы. Своей любимой музыкой о любви поделятся: Джарахов & Mona, GSPD & Dead Blonde, а также Zoloto, Elman, Andro, Асия, «Комната культуры», Tritia, «Тима ищет свет» и другие.

Toxi$: «Для меня проявление любви слушателей к артисту — это когда в унисон поют мои треки на концертах и креативят. И тогда и в ответ хочется делиться со слушателями эмоциями — не только на ментальном, но еще и на физическом уровне. Потому что я бегаю по сцене, общаюсь с аудиторией, они со мной слэмятся. Так я сразу чувствую, что мы с ними на одной волне. Я и сам всегда выражаю уважение к другим артистам и не обязательно к известным, этот обмен энергией очень важен».

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>Моя Мишель

Моя Мишель: «Сегодня три маленькие девочки сфотографировались на фоне моей афиши в Беларуси — изображали, будто пытаются меня поцеловать в щечки. Это было так просто, мило и искренне, что мы решили позвать на концерт их и родителей. Для артистов важна связь со слушателями, это возвращает энергию и очень поддерживает в трудные периоды».

Tritia: «Лучшее проявление любви аудитории артиста — это то, что она слушает твои песни. Это не купить и не подделать, люди слушают музыку только тогда, когда она им искренне нравится. Ну и, конечно, поддержка — я просматриваю все комментарии к нашим работам, и мне очень приятно видеть положительную обратную связь от наших слушателей, мы благодарны им за воодушевление».

Комната культуры: «Мы дорожим нашей связью со слушателями и с другими артистами. Первая дает понимание, кто наша аудитория и какие чувства у нее рождает наша музыка. А вторая — дарит особую синергию и обмен творчеством. Например, 14 февраля мы играем совместный концерт с группой Tritia. Мы любим их песни, а они — наши. Наверное, это и есть взаимное уважение артистов друг к другу».