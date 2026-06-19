Катя Iowa призвала положить ее на место в песне «Мы»

Песня, которая звучит как признание женщины, слишком хорошо знающей цену и поцелуям, и тишине рядом с любимым человеком. Отталкиваясь от поэзии Серебряного века, Iowa создаёт историю о любви, которая способна освещать путь даже тогда, когда дорога домой оказывается сложнее, чем ожидалось.

«Сегодня моя мама сказала: эта история про меня, про твою сестру, это про поддержку женщин женщинами! Как же вовремя! - рассказала певица. - Мы обнялись, и через эти объятия я почувствовала поддержку бабушки Ули и прабабушки Софии. Хочу дать эту поддержку вам, девочки. Я написала её для вас».



Iowa

«Если я не твоя невеста — положи на место, положи на место / Я книга с грустным сюжетом, наивно раскрыта, а тебе неинтересна», - поет Катя.

Релиз осуществил лейбл Zion Music.