Джек Уайт выпустил первый трек "Dollar Bill" из будущего альбома

Релиз альбома «Frozen Charlotte», который станет его седьмой сольной работой и продолжением альбома «No Name» 2024 года, запланирован на 10 июля.

В альбом вошли 13 треков, в том числе недавние синглы «GOD And The Broken Ribs» и «Derecho Demonico». Участник White Stripes также выпустил новый блюзовый сингл «Dollar Bill», который вы можете послушать на Youtube.

На этой неделе альбом был анонсирован в рамках Third Man Release Lab — бесплатного двухсерийного онлайн-проекта, рассказывающего о творческом подходе Third Man Records к выпуску записей и разъясняющего процесс создания альбомов.



Jack White

Уайт также намекнул на выход альбома, опубликовав пост в соцсетях, где он залил скульптуру, изображающую обложку альбома, которая также фигурирует в видеоклипе на песню «Dollar Bill».

В заявлении также говорится:

«Придерживаясь типичного для старой школы подхода, икона инди-музыки отдает дань прошлому, но при этом его музыка звучит так, будто он полон желания вырваться из собственной шкуры».

В прошлом месяце он открыл свою первую публичную художественную выставку в Лондоне и сказал, что она демонстрирует ту его сторону, о которой большинство людей «не знают».

Продолжение альбома «No Name» будет доступно на черном виниле, в ограниченном издании «Zug And Blue», на виниле в форматах «Chrome» и «Ice Blue», а также на CD и кассетах.

В этом году Уайт планирует отправиться в турне по Великобритании, Ирландии и Северной Америке, включающее два концерта в лондонском Eventim Apollo, а также несколько выступлений в Европе.