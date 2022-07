Джек Уайт выпустил новый альбом «Entering Heaven Alive»

Это его второй релиз в 2022 году, - в апреле музыкант выпустил альбом «Fear of the Dawn». Новый альбом отличается от предыдущего более уравновешенным звучанием. В него вошло 11 треков, включая выпущенную в январе композицию «Love Is Selfish», мартовский трек «Queen Of The Bees» и недавний летний сингл «If I Die Tomorrow».

Запись песен проходила в 2021 году на собственной студии Джека Уайта Third Man. Он сам написал и спродюсировал все треки, а также исполнил большую часть инструментальных партий. Кроме того, в работе над «Entering Heaven Alive» поучаствовали кантри-музыкант Поки Лафарж, басист The Raconteurs Джек Лоуренс и певица Оливия Джин, супруга Уайта.









Jack White

«Entering Heaven Alive» получил положительные отзывы музыкальных критиков. Rolling Stone сравнил альбом с «терапевтической сессией автора-исполнителя, в хорошем смысле слова». По мнению журнала Glide, это «одна из самых понятных и лучших работ» в карьере Уайта, а слушать пластинку – «одно удовольствие». Издание Mojo считает, что «Entering Heaven Alive» – «самый мягкий и уравновешенный альбом» в дискографии музыканта. Журнал Far Out назвал его «возвращением в форму», а газета Financial Times – «очаровательно необычными песнями о любви».