Gorillaz вернется к концертам и исполнит свои ранние альбомы полностью

Группа под руководством Дэймона Албарна готовится выйти на сцену этим летом для четырех ограниченных по количеству зрителей концертов, на которых они исполнят свою раннюю дискографию. Концерты пройдут с 29 августа по 3 сентября на арене Copper Box в Лондоне.



Gorillaz

На концертах Албарн присоединится к группе Gorillaz в полном составе, концерты будут сопровождаться визуальными эффектами Джейми Хьюлетта. Зрители увидят, как группа воссоздает культовые живые выступления своих ранних времен, исполняя каждую пластинку полностью, от начала до конца, в условиях ограниченной вместимости.

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29 августа состоится полное исполнение одноименного дебютного альбома Gorillaz 2001 года и воссоздание первых культовых живых выступлений группы в лондонском Scala и парижском La Cigale. На этих ранних шоу участники Murdoc, Noodle, Russel и 2D впервые появились в центре и на переднем плане благодаря визуальным эффектам Hewlett, в то время как Albarn и вся живая группа появились силуэтами за экраном. Шоу 29 августа воссоздаст эти ранние выступления.

На следующий вечер (30 августа) будет полностью исполнен второй альбом «Demon Days» — чего не было с момента выхода альбома в 2005 году. Как и накануне, на этом концерте группа Gorillaz воссоздаст визуальные эффекты и структуру оригинальных шоу в единственном экземпляре.

Во вторник 2 сентября группа Gorillaz полностью исполнит свой третий альбом 2010 года «Plastic Beach». Это будет первое полноценное живое исполнение альбома после двух концертов в лондонском Roundhouse 15 лет назад, и воссоздаст визуальные эффекты оригинальных концертов.