Gorillaz выпустил фит с Thundercat

Дэнс-трек «Cracker Island» с Thundercat на фите войдет в будущий восьмой альбом Gorillaz.

Трек «Cracker Island» - с элементами фанка и текстом про культ, распространяющий некие утопические идеи. В записи песни участвовал американский музыкант Thundercat, он отвечал за бэк-вокал и грувовую басовую линию. Одним из продюсеров выступил коллаборатор Адель и лауреат премии «Грэмми» Грег Кёрстин.







Damon Albarn

Сингл должен попасть в восьмой студийник группы Дэймона Албарна Gorillaz, который по разным предположениям будет называться «The Static Channel» или «The Last Cult» и выйдет в 2022 году.