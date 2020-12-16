Gorillaz продали миллион билетов на свое онлайн-шоу

Дэймон Албарн и его группа из 14 человек сыграли вживую из Лондона на каждом из трех мероприятий, проходивших в разных часовых поясах по всему миру. Специальными гостями в студии были Leee John, Georgia, Peter Hook, Kano, Slowthai, Slaves, Robert Smith, Matt Berry and Sweetie Irie, в то время как Бек, Элтон Джон, Fatoumata Diawara, Jpegmafia, Schoolboy Q и 6lack присоединились через потрясающее сочетание смешанной анимации и эффектов дополненной реальности.



GorillazТ

Прямая трансляция, организованная LiveNow, следует за другими чрезвычайно успешными онлайн-мероприятиями, проведенными Кайли Миноуг, Найл Хоран, Луи Томлинсон и Дуа Липа. Это последнее обновление для кампании Gorillaz Song Machine, в рамках которой группа стала пионером в выпуске ежемесячных «эпизодов», включающих новую музыку, анимацию и дополнительный контент. «Когда концерты прекратились, Gorillaz ничего не могли делать, - сказала Ниам Бирн из Eleven Mgmt, менеджер Gorillaz и продюсер Song Machine Live. - Как бы тяжело это ни было, нам пришлось адаптироваться. Ничто не заменит живое шоу для большой аудитории, но было важно предоставить артистам платформу для общения. Поэтому мы приняли социальные ограничения, насколько было возможным, и переосмыслили концепцию прямой трансляции. При этом мы поняли, что границ нет, и каждый может смотреть концерт, пока подключен. Это просто открывает новые возможности».



Кадры из бэкстейджа шоу

«Мы всегда думали и надеялись, что Gorillaz создадут что-то особенное и новаторское, что позволит максимально увеличить виртуальную среду их трех живых выступлений и взволновать их поклонников, - сказал Марк Уотсон, директор LiveNow. - Микс анимации, голограмм и специальных гостей на фоне завораживающих движущихся изображений, ярких представлений и талантов всех участников оживляют Kong Studios. Это шоу было поистине новаторским, давая нам представление о том, что ждет в будущем виртуальные шоу с прямой трансляцией». LiveNow продала различные пакеты билетов на это мероприятие, в том числе пакет Virtual Party Pack, включающий 4 билета в прямом эфире и цифровые товары, и билет Round The World, дающий доступ ко всем трем представлениям. «Мы с нетерпением ждем таких новаторских мероприятий, как это, партнерства с группами, которые хотят доставить что-то экстраординарное для своих поклонников по всему миру, объединение их сообщества, когда по какой-либо причине они не могут быть там лично», - добавил Ватсон. Gorillaz планируют вернуться к более традиционным живым выступлениям в 2021 году, включая шоу в O2 в Лондоне 11 августа. Тем временем последняя лондонская прямая трансляция остается доступной для просмотра по запросу по цене 15 евро.