Gorillaz продали миллион билетов на свое онлайн-шоу

Дэймон Албарн и его группа из 14 человек сыграли вживую из Лондона на каждом из трех мероприятий, проходивших в разных часовых поясах по всему миру. Специальными гостями в студии были Leee John, Georgia, Peter Hook, Kano, Slowthai, Slaves, Robert Smith, Matt Berry and Sweetie Irie, в то время как Бек, Элтон Джон, Fatoumata Diawara, Jpegmafia, Schoolboy Q и 6lack присоединились через потрясающее сочетание смешанной анимации и эффектов дополненной реальности.
Прямая трансляция, организованная LiveNow, следует за другими чрезвычайно успешными онлайн-мероприятиями, проведенными Кайли Миноуг, Найл Хоран, Луи Томлинсон и Дуа Липа. Это последнее обновление для кампании Gorillaz Song Machine, в рамках которой группа стала пионером в выпуске ежемесячных «эпизодов», включающих новую музыку, анимацию и дополнительный контент. «Когда концерты прекратились, Gorillaz ничего не могли делать, - сказала Ниам Бирн из Eleven Mgmt, менеджер Gorillaz и продюсер Song Machine Live. - Как бы тяжело это ни было, нам пришлось адаптироваться. Ничто не заменит живое шоу для большой аудитории, но было важно предоставить артистам платформу для общения. Поэтому мы приняли социальные ограничения, насколько было возможным, и переосмыслили концепцию прямой трансляции. При этом мы поняли, что границ нет, и каждый может смотреть концерт, пока подключен. Это просто открывает новые возможности».
Кадры из бэкстейджа шоу
Комменты