Gorillaz показали новую песню

В записи приняли участие рэпер Slowthai и британская панк-рок группа Slaves.

Рэперу Slowthai досталась практически вся вокальная партия, а Gorillaz и Slaves делают мелодию, в которой головокружительный синти-поп врезается в неугомонный бит поп-панка с элементами ска.

На видео запечатлен процесс записи песни вместе с Деймоном Албарном, Slowthai, панками Slaves и другими участниками Gorillaz, даже нарисованными.



Gorillaz

Изначально «Song Machine Theme Tune» Gorillaz подали как загадочный и принципиально новый для себя проект, однако правда оказалась довольно прозаичной (хотя и весьма приятной): британцы просто готовят новый альбом.

«Song Machine Theme Tune» будет выходить в формате своеобразного шоу в течение всего года. Каждому треку будет посвящен отдельный эпизод, где группа расскажет об истории создания песен на «Song Machine Theme Tune».