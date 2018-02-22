Ed Sheeran и Gorillaz получили награды на Brit Awards

Лучшей британской группой стали Gorillaz, в категории "лучший международный коллектив" победили американцы Foo Fighters, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт премии.



Эд Ширан

Британская певица Дуа Липа, чей первый альбом вышел в июне 2017 года, завоевала сразу две награды — она стала "лучшим новым исполнителем" в Британии и "лучшей британской исполнительницей". Лучшим исполнителем в Британии, по версии учредителей премии, был признан известный рэпер Stormzy. Его альбом Gang Signs & Prayer также стал лучшим в Британии. Американский хип-хоп исполнитель Кендрик Ламар получил награду как лучший международный исполнитель, в номинации "лучшая международная исполнительница" победила новозеландская певица Lorde.