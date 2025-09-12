Эд Ширан выпустил альбом «Play» и клип «Camera» с Фиби Дайневор

В этот альбом вошли 13 треков, среди которых можно найти ранее выпущенные синглы «Azizam», «Old Phone», «Sapphire» и «A Little More». В пластинке звучат яркие болливудские, персидские и пенджабские мотивы. Сам музыкант признался, что его вдохновляет возможность прикоснуться к разным культурам и открывать для себя совершенно новые музыкальные миры.

Новый релиз открывает целую серию альбомов Ширана, которые будут символически названы в честь кнопок медиаплеера: после "Play" выйдут "Pause", "Fast Forward", "Rewind" и "Stop". Альбом возвращает артиста к яркому поп-звучанию, при этом в треках можно услышать необычные культурные отсылки и свежие музыкальные эксперименты. Это сочетание фирменной искренности Эда, цепляющих мелодий и смелых идей. На всех треках Ширан выступил основным продюсером.



Эд Ширан поделился своими впечатлениями о работе над альбомом:

««Play» стал для меня источником радости и веселья. Он отражает такие темы, как любовь, жизнь, культура, исследование, творчество и технократия. Мне невероятно понравилось создавать этот альбом, и последние полгода стали именно тем периодом, который мне был нужен, чтобы вернуться в творческий ритм — возродить свою любовь к поп-музыке и поп-апу. Я горжусь этой работой, и она наполняет меня позитивом. Надеюсь, что она подарит вам то же самое. Огромное спасибо всем моим талантливым коллегам и поклонникам, которые поддерживали нас на всех наших поп-апах».

В тот же день также состоялась премьера клипа на песню «Camera», который Эд посвятил своей жене Черри Сиборн. Видео было снято режиссером Эмилем Навой в формате вертикального хоум-видео с использованием двух камер: фронтальной и селфи. Главную женскую роль исполнила актриса Фиби Дайневор, известная по сериалам «Бриджертоны» и «Цветная комната».

Ширан рассказал о концепции клипа:

«Изначально я хотел использовать личные домашние записи с Черри, которые запечатлели важные моменты нашей жизни. Однако мы очень закрытая пара и предпочли оставить некоторые вещи для себя. Поэтому я решил воссоздать несколько ключевых моментов наших отношений для клипа с замечательной Фиби Дайнево. Снимать это видео было так весело — почти как в отпуске. Всё было снято на iPhone, а режиссером выступил талантливый Эмиль Нава. Надеюсь, вам понравятся как песня, так и клип. Оба проекта имеют для меня огромное значение».