Эд Ширан борется с депрессией в шторме

Джамал был создателем музыкальной онлайн-платформы SB.TV, запущенной в 2006 году для поиска начинающих артистов. Она помогла запустить карьеру таких исполнителей, как Эмили Санде, Джесси Джей, Stormzy и Ширана, который все эти годы не только работал, но и близко дружил с Эдвардсом. За свои заслуги Джамал в 2015 году, в возрасте 25 лет, был удостоен ордена кавалера Британской империи.

