Эд Ширан борется с депрессией в шторме

Это вторая, после «Eyes Closed», композиция из его акустического альбома «Subtract», который должен выйти 5 мая.
В видео, снятом режиссером Мией Барнс, Эд бродит по отмели штормовых волн, его накрывает волной иногда целиком, он весь мокрый, а в конце в море летят все привычные ему вещи - ноутбук, листы бумаги, пластинки, детские игрушки. «Лодка» служит метафорой депрессии, а морской шторм - непростой современной жизни.
«Это первая песня, которую я написал и закончил для альбома «Subtract», с нее все началось, и это хороший способ начать альбом. До последних нескольких лет я никогда не чувствовал себя взрослым. Когда начинают происходить тяжелые жизненные вещи. И меня очень поразило, что такое явно происходит со всеми, не важно, какой у тебя возраст. Мои друзья потеряли родителей в подростковом возрасте, и они мгновенно стали взрослыми от чистой реальной природы горя. А мне хочется горе, депрессии, тревоги, просто заканчивается молодость и игривость, ведь это так реально, и так окончательно, так всеохватывающе. Это конец нашей молодости, когда боль начинает брать верх», - написал музыкант в соцсетях.
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