Суд оправдал Эда Ширана в деле о плагиате Марвина Гэя

Певец стал обладателем 1,4% акций клуба, болельщиком которого он является. Ed Sheeran

Певец стал обладателем 1,4% акций клуба, болельщиком которого он является. Ed Sheeran

Эд Ширан в седьмой раз за девять лет возглавил топ самых популярных артистов в Великобритании.