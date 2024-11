Суд оправдал Эда Ширана в деле о плагиате Марвина Гэя

Иск был подан в 2018 году компанией Structured Asset Sales: им принадлежит часть прав на композицию Let's Get It On Марвина Гэя.

Согласно обвинителям, Ширан и его соавтор Эми Уэдж позаимствовали у композиции последовательность аккордов и ритм. Результатом стала песня Thinking Out Loud, принесшая молодому певцу популярность.

Апелляционный суд заявил, что иск направлен на установление «монополии на комбинацию двух основных музыкальных компонентов». Суд постановил, что музыкальные элементы, о которых говорится в иске, слишком часто используются в поп-музыке. В вердикте также отмечено, что чрезмерная защита столь «базовых вещей» будет ограничивать креативность и подвергнет сомнению всю суть закона о нарушении авторских прав. Формулировки оправдательного приговора приводит NME.



Ed Sheeran

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



«Рассматриваемая четырехаккордовая прогрессия, повсеместно распространенная в поп-музыке, даже в сочетании с синкопированным гармоническим ритмом слишком хорошо изучена, чтобы соответствовать порогу оригинальности, которого требует закон об авторском праве. Чрезмерная защита таких базовых элементов грозит подавить творчество и подорвать цель закона об авторском праве».

Адвокат Ширана Дональд Закарян сообщил журналу Rolling Stone:

«Мы удовлетворены тем, что Второй окружной суд согласился с судьей Стэнтоном в том, что Эд Ширан и Эми Уэдж не нарушали «Let's Get It On» при создании «Thinking Out Loud». Это решение согласуется с отклонением присяжными любых претензий на нарушение в деле Гриффина, которые установили, что Эд и Эми независимо создали «Thinking Out Loud».

Первые слушания по делу прошли еще весной 2023 года. Несмотря на победу, Ширан был разочарован ситуацией и даже обещал завершить карьеру в случае проигрыша.