Барбра Стрейзанд выпустила альбом дуэтов с мировыми звездами

Walls станет первой пластинкой певицы c 2005 года, состоящей преимущественно из нового материала...

Walls станет первой пластинкой певицы c 2005 года, состоящей преимущественно из нового материала...

Об этом сообщает НАЗВАНИЕ со ссылкой на Billboard. Диск Encore: Movie Partners Sing Broadway...

Об этом сообщает НАЗВАНИЕ со ссылкой на Billboard. Диск Encore: Movie Partners Sing Broadway...

Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд объявила о новом альбоме и туре.

Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд объявила о новом альбоме и туре.

Последний альбом Барбры Стрейзанд Partners признан платиновым, для Стрейзанд это 31-й такой альбом...