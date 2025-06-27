Барбра Стрейзанд выпустила альбом дуэтов с мировыми звездами

В альбом вошли дуэты певицы и актрисы с Бобом Диланом, Полом Маккартни, Джеймсом Тейлором, Стингом, Сэмом Смитом, Силом, Мэрайей Кэри, Арианой Гранде, Hozier и другими артистами самых разных жанров и возрастов. Вместе с авторами оригинальных версий Стрейзанд записала 11 лиричных каверов, выбрав песни, которые лично ей пришлись по душе.
«Я выбрала для альбома название «The Secret of Life», потому что философская лирика Джеймса Тейлора показалась мне особенно вдохновляющей. С годами я узнаю, что «секрет жизни — наслаждаться течением времени». Это напоминание о том, что, несмотря на ежедневные новости, которые мы не можем игнорировать, нам всё равно нужно останавливаться и вдыхать аромат роз… и я люблю, люблю розы!», - говорит Барбра.
Альбом является продолжением коллекции дуэтов № 1, получившей платиновый сертификат 2014 года.
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