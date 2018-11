Barbra Streisand выпустила новый альбом «Walls»

Walls станет первой пластинкой певицы c 2005 года, состоящей преимущественно из нового материала.

Премьера первого сингла «Do not Lie To Me» состоялась 27 сентября. Как пояснила исполнительница, это песня протеста против происходящего в Америке и политики действующего президента Трампа.

В альбом вошло 11 треков, в том числе каверы Imagine (What A Wonderful World) и What The World Needs Now Хэла Дэвида на музыку Берта Бакарака. Кроме того, год столетия со дня рождения Леонарда Бернстайна Стрейзанд решила отметить исполнением песни Take Care Of This House на его музыку и стихи Алана Джея Лернера.

Продюсерами пластинки стали Уолтер Афанасьефф, Джон Шанкс, Дэвид Фостер и Дезмонд Чайлд, слова для новых песен написали давние соавторы Барбры Алан и Мэрилин Бергман.

За всю свою музыкальную карьеру Стрейзанд записала более 60 альбомов.