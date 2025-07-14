Coldplay, Doja Cat и J Balvin выступили в финале Клубного чемпионата мира

Финал воскресного матча между «Челси» и «Пари Сен-Жермен» сопровождался неожиданным появлением Coldplay, которые выступили на специальной сцене на верхнем ярусе стадиона MetLife Stadium. Сцену спроектировал фронтмен группы Крис Мартин совместно с организацией Global Citizen.

Решение разместить сцену на трибунах было принято, чтобы не повредить свежее газонное покрытие, а также избежать проблем с таймингом, как это случилось с выступлением Шакиры в финале Кубка Америки 2024 года, вызвавшим споры. Организаторы концерта предусмотрительно решили воспользоваться креативной многоуровневой платформой на высоте сотен футов в небе, чтобы не прерывать игру. Для ее возведения было использовано 40 000 фунтов сценических конструкций.

15-минутное шоу началось с J Balvin и его хита «Mi Gente», во время которого его сопровождали танцоры и барабанщики. Колумбийская звезда, одетая во всё белое, была окружена танцорами и барабанщиками, представляющими цвета его родной страны. Затем на сцену вышла Tems, исполнившая «Love Me JeJe». Нигерийская певица скользила по сцене в сверкающем чёрном топе с открытыми плечами и туфлях на каблуках под мелодию своего хита с гитарными нотками, после чего Balvin вернулся с треком «Reggaeton».

Doja Cat зажгла своим энергичным хитом «Woman», демонстрируя сверкающее красно-синее платье Adidas, расшитое фирменными кристаллами Swarovski, и туфли на каблуках Samba, которые создавали впечатление сочетания спортивного и пикантного стиля. Она также продемонстрировала свой новый альбом, продемонстрировав свой гардероб с надписью «Vie» на животе.



Doja Cat выступает на сцене во время финального шоу в перерыве чемпионата мира FIFA Club World Cup

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«Я горжусь тем, что представляю Америку на этой уникальной сцене, которая соберёт вместе людей со всех уголков мира, — рассказала Доджа журналу Rolling Stone о своём выступлении на прошлой неделе. - Я также чрезвычайно благодарна за возможность продолжать поддерживать глобальные образовательные инициативы, собирая средства для Фонда глобального гражданского образования ФИФА».

А завершили выступление Coldplay, неожиданно появившиеся с песней «A Sky Full of Stars». К исполнению присоединился певец и автор песен Эммануэль Келли, а также все участники шоу, создав атмосферный и вдохновляющий финал. Келли вошёл в историю как первый человек с ограниченными возможностями, выступивший в перерыве матча ФИФА. Небо озарили фейерверки, но из-за яркого дневного света они были тусклыми.

Организаторы заявили, что цель мероприятия — сделать финал Клубного чемпионата мира FIFA в этом июле самым просматриваемым футбольным матчем среди клубных турниров в истории. Шоу также поддерживает Глобальный образовательный фонд FIFA и Global Citizen, цель которого — собрать 100 миллионов долларов для обеспечения детей по всему миру доступом к качественному образованию и футболу.

«Сегодня мы стали свидетелями поистине исторического события: артисты из Америки, Африки, Европы и Океании собрались на самой большой футбольной сцене для первого в истории FIFA шоу в перерыве матча, — заявил генеральный директор Global Citizen Хью Эванс. - Этот международный состав идеально воплотил идею о том, что музыка и футбол способны объединить мир, и, действуя сообща, мы можем внести огромный вклад в обеспечение доступа детей по всему миру к качественному образованию».

FIFA и Global Citizen собрали 10 миллионов долларов из запланированных 100 миллионов долларов на финансирование образования детей через Фонд образования глобальных граждан FIFA. Партнёрство FIFA и Global Citizen продолжится в следующем году, когда в июле 2026 года на стадионе «Метлайф» состоится финальное шоу в перерыве чемпионата мира FIFA.