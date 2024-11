Coldplay показал Karate Kid в клипе «The Karate Kid»

Композиция была вдохновлена трилогией «Парень-каратист» (1984-1989), в котором Маччио исполнил главную роль.

В клипе Ральф Маччио играет уличного музыканта, игнорируемого всеми людьми. Разочаровавшись, он меняет подход и начинает привлекать к себе внимание публики, танцуя чечетку. Именно тогда один из прохожих и дарит ему билет на концерт Coldplay, во время которого у Маччио появляется шанс выйти на сцену и спеть вместо Криса Мартина.

Музыкальное видео, срежиссированное Крисом Кэнди, было снято в Мельбурне во время недавних концертов Coldplay в Австралии.

Песня The Karate Kid вошла в делюкс-версию последнего альбома Coldplay «Moon Music». Ее релиз состоялся в начале октября, спустя несколько дней после выхода оригинальной пластинки.

Любопытно, что ранее Маччио появился в музыкальном клипе 2007 года на песню «Sweep the Leg» группы No More Kings как карикатура на себя и Дэниела ЛаРуссо из «Парня-каратиста».