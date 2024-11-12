Вокалист Coldplay спас ребенка во время концерта

Как передает The Sun, во время шоу в Сиднее 47-летний певец заметил, как одного мальчика у сцены чуть не затолкали. Ребенок едва держался на ногах. Крис прервал выступление и обратился к юному зрителю. Артист предложил ему безопасное место на сцене.



Coldplay

«Можешь сидеть прямо тут, не нужно толкаться. Вовсе не обязательно, чтобы тебя давили все эти взрослые», – сказал ребенку Крис Мартин.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



После этого охранники перенесли мальчика через ограждение, и он расположился на сцене.

«Сиди здесь, братик. Так лучше? Мы позаботимся о тебе», – обратился к мальчику солист Coldplay, прежде чем продолжить концерт.