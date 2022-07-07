Coldplay рассказал про кукольных инопланет-артистов

Главные роли в нем сыграла кукольная группа Weirdos, которая была создана в мастерской Creature Shop Джима Хенсона (создателя «Маппетов» и «Улицы Сезам»), уже выступала с Крисом Мартином на телевидении и с группой на концертах и недавно подписала контракт с Atlantic и Parlophone Records.

По легенде, все участники Weirdos - вокалистка Энджел Мун, гитарист Спаркмэн, ударник Донк и клавишник Волшебник – инопланетяне. По сюжету ролика, сначала их никто не хочет слушать и принимать (потому что они не люди), а в финале они становятся суперзвездами и выступают на стадионе.









Coldplay

Снял клип режиссер Мэт Уайткросс, давно работающий с Coldplay, а соавторами сценария выступили Мартин и его девушка, актриса Дакота Джонсон.

Энджел Мун является гостьей текущего мирового тура группы, ее вокал звучит не только в «Biutyful» с девятого студийного альбома Coldplay «Music of the Spheres», но и в треке «Cry, Cry» из их предыдущей пластинки «Everyday Life», сообщает Intermedia.