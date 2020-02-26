Coldplay показал мальчика, спасающегося фантазиями

Видео сняла французский режиссёр Хлоя Бейли, съёмки проходили в Лос-Анджелесе. Соавтором композиции является покойный фронтмен группы Frightened Rabbit Скотт Хатчинсон – по словам лидера Coldplay Криса Мартина, на создание песни его вдохновил сольный трек Хатчинсона «Los Angeles, Be Kind».

В ролике Мартин играет школьника, жизнь которого довольно грустна: над ним смеются и издеваются одноклассники, а родители постоянно ссорятся – но он находит утешение и выход в собственной неуёмной фантазии и музыке, улетая на игрушечной ракете в космос.



Coldplay

Трек «Champion Of The World» вышел на последнем альбоме Coldplay «Everyday Life», релиз которого состоялся в ноябре 2019 года. Ранее группа уже выпустила клипы на песни «Daddy», «Everyday Life» и «Cry Cry Cry».