Крис Мартин и Дакота Джонсон прогулялись вместе по пляжу Малибу

Пара, которая встречается уже четыре года, обняла друг друга на пляже в Малибу (Калифорния), наслаждаясь временем вместе на редком публичном мероприятии.



Крис Мартин и Дакота Джонсон

33-летняя Дакота Джонсон, звезда сериала «50 оттенков серого», пошла по песку босиком и выглядела небрежно в белом жилете и повязанном на шее джемпере. Актриса также надела серые спортивные штаны и дополнила свой наряд солнцезащитными очками.





А 45-летний Крис Мартин ограничился серой футболкой и штанами свободного покроя.

Дакота и Крис вместе с 2017 года, когда они впервые встретились после того, как их застали поедающими суши в Лос-Анджелесе вместе. После трех лет скромных свиданий влюбленные сошлись и переехали в недавно купленный особняк певца в Малибу.

Крис поддерживает дружеские отношения со своими детьми Эппл и Моисеем от актрисы Гвинет Пэлтроу, на которой он был женат с 2003 по 2016 год. Гвинет не раз тепло отзывалась о Дакоте, говоря, что она «просто обожает» ее, несмотря на отношения с Крисом Мартином.