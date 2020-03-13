Coldplay снял клип про людей-животных в Киеве

В неблагополучном районе живут антропоморфные персонажи: лисы, леопарды, кролики и другие. Кто-то из них скрывается от полиции, а кто-то смотрит по телевизору, как два хряка-политика дерутся в прямом эфире.

Режиссером ролика выступила Иифе Макардл.

Съемки проходили в Киеве в декабре 2019 года. В клипе можно заметить завод "Ленинская кузница" на Рыбальском, ЖК Chicago Central House возле станции метро "Олимпийская", Дом одежды на Львовской площади, торговый центр "Украина" и Premier Hotel Lybid. Многие другие явления, характерные для украинской столицы, — интерьеры квартир 1990-х, МАФы, киоски с шаурмой, аптеки и супермаркеты с местными продуктами — также попали в кадр. Маски животных, в которых участники группы появляются в клипе, изготавливали в Лондоне.

Как сообщает NME, все вырученные средства с этой песни передадут двум благотворительным организациям: Innocence Project (борются за оправдание неправомерно осужденных) и ACFS (помогают детям в Южной Африке).



Coldplay

Everyday Life — восьмая пластинка группы, представленная в ноябре 2019 года. Она состоит из двух частей, на каждой из которых записано по восемь треков.