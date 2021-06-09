Coldplay показал мусорную планету

Режиссер видео Дэйв Мейерс, известный по работе с Тейлор Свифт и Билли Айлиш, поместил музыкантов в некое пространство заводского цеха, оно же «разноцветная мусорная планета» под названием Кайотика. Попав на нее, танцующие музыканты встречаются с роботами-псами, гигантскими голограммами и уличными танцорами-инопланетянами.
«Это видео — метафора того, что сейчас, в данный момент мы все чувствуем себя отчужденными, далекими от нашего мира, как будто мы на чужой планете. Но в конечном итоге мы находим любовь на улицах, и эта эйфория уносит нас в стратосферу нашей собственной энергии и высшей силы», - говорит о своем замысле Дэйв Мейерс.
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