Coldplay показал мусорную планету

Coldplay подумал о космосе Британская рок-группа Coldplay представила французскому астронавту ЕКА Томасу Песке первое исполнение песни "Higher Power", изобилующей танцующими голограммами инопланетян, перед тем, как песня вышла на стриминговые платформы. Фронтмен Крис Мартин заявил, что он считает, что для людей «безопаснее» исследовать жизнь на разных планетах, потому что они слишком напуганы, чтобы смотреть на жизнь на Земле с той же линзы. «На самом деле это одна большая аллегория», - добавляет Мартин. «Песня о попытке найти в каждом из нас космонавта, человека, который может творить удивительные вещи».







"Higher Power" - это первый сингл еще не названного девятого альбома Coldplay, который группа анонсировала с помощью всемирной...

Coldplay снял клип про людей-животных в Киеве Участники британской рок-группы Coldplay представили клип на песню Trouble in town из студийного альбома Everyday Life (смотреть клип). В неблагополучном районе живут антропоморфные персонажи: лисы, леопарды, кролики и другие. Кто-то из них скрывается от полиции, а кто-то смотрит по телевизору, как два хряка-политика дерутся в прямом эфире.





Режиссером ролика выступила Иифе Макардл.



Съемки проходили в Киеве в декабре 2019 года. В клипе можно заметить завод "Ленинская кузница" на Рыбальском, ЖК Chicago Central House возле станции метро "Олимпийская", Дом одежды на Львовской площади, торговый центр "Украина" и Premier...

Coldplay показал мальчика, спасающегося фантазиями Coldplay выпустили новый клип на песню «Champion Of The World» (смотреть клип). Видео сняла французский режиссёр Хлоя Бейли, съёмки проходили в Лос-Анджелесе. Соавтором композиции является покойный фронтмен группы Frightened Rabbit Скотт Хатчинсон – по словам лидера Coldplay Криса Мартина, на создание песни его вдохновил сольный трек Хатчинсона «Los Angeles, Be Kind».







В ролике Мартин играет школьника, жизнь которого довольно грустна: над ним смеются и издеваются одноклассники, а родители постоянно ссорятся – но он находит утешение и выход в собственной неуёмной...

Coldplay снял клип «Everyday Life» на Украине Coldplay выпустил клип на песню «Everyday Life» – заглавный трек с последнего альбома, вышедшего в ноябре этого года (смотреть клип). В ролике, снятом 23-летней Кареной Эванс, кадры с музыкантами на берегу моря перемежаются с кадрами с людьми разных стран мира: они танцуют, плачут, обнимаются, катаются на велосипедах и живут своей повседневной жизнью. Крис Мартин играет на рояле в песке на берегу океана.







В предисловии к видео закадровый голос рассказывает о значении слова «убунту», которое в переводе с коса – одного из языков ЮАР – означает «гуманность». Клип снимался в Южной Африке, Иордании, Лос-Анджелесе, Марокко и...