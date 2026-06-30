Ранние записи Coldplay и версию песни про Бонда выставили на торги

Основная часть коллекции создана британским продюсером, звукорежиссёром и инженером Крисом Эллисоном и посвящена сессиям Coldplay в «Blue Room» в лондонской студии Orinoco Studios, записанным вскоре после того, как группа подписала контракт с Parlophone.

Аукционный дом описывает этот материал как окно в период, заложивший основу для Parachutes, включая "High Speed", которая стала единственным треком на альбоме, не спродюсированным Кеном Нельсоном; Эллисон спродюсировал её самостоятельно. Песня впервые появилась на EP Blue Room, первом релизе Coldplay на лейбле Parlophone в октябре 1999 года, прежде чем была перезаписана для альбома.

В лоты также входят оригинальные DAT-миксы, неизданные альтернативные версии, ранее не слышанная запись песни «We Never Change» и девятитрековая кассета с некоторыми из самых ранних известных записей группы — две из этих песен никогда не издавались ни в каком виде.



Coldplay

Среди наиболее необычных предметов, по словам аукционного дома, архив содержит акустическую демо-запись, которую Крис Мартин записал в качестве рекламного материала для заглавной песни фильма о Джеймсе Бонде 1999 года «И целого мира мало». В итоге эта работа досталась группе Garbage, чья песня «И целого мира мало» стала официальной заглавной темой; по данным Wax Poetics, версия Мартина никогда не выпускалась и не была задокументирована.

«Это возможность заглянуть в процесс написания, записи, продюсирования и продвижения уникальных и прославленных музыкальных исполнителей – фрагменты музыкальной истории, которые заслуживают того, чтобы оказаться в руках поклонников, а не пылиться на полке», – говорится в заявлении Эллисон.

Эти записи документируют Coldplay с самого начала их пути. Альбом Parachutes был выпущен в июле 2000 года, достиг 51-го места в чарте Billboard 200 и в конечном итоге получил двойной платиновый статус в США, позже завоевав премию «Грэмми» как лучший альтернативный музыкальный альбом. С тех пор группа стала одной из определяющих стадионных групп столетия, выпустив альбомы, занявшие первое место в Billboard 200, и проведя один из самых прибыльных гастрольных периодов в истории.

В обширную коллекцию, посвященную альтернативной/инди-музыке, року и поп-музыке, также вошли материалы, связанные с группами Beta Band, Wedding Present и Red Hot Chili Peppers. Торги продлятся до 19 июля. Часть вырученных средств направляется в благотворительную организацию Restore the Music, которая финансирует приобретение музыкальных инструментов и оборудования для государственных школ с недостаточным финансированием.