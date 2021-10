Coldplay выпустил космический альбом с BTS и Селеной Гомес

Coldplay и корейский бойз-бенд BTS выпустили совместную песню «My Universe» (слушать песню).

Трек был написан обеими группами вместе со шведским продюсером Максом Мартином и поется на английском и корейском языках.







Трек также станет вторым синглом в грядущем студийном альбоме Coldplay «Music Of The Spheres» вслед за выпущенной в мае песней «Higher Power».



Группы также объявили о планах выпустить документальный фильм о сингле «My Universe» под названием «Inside My Universe», который должен выйти 26 сентября. Кроме того, на следующий день выйдет сингл «Supernova7...