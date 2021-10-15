Coldplay выпустил космический альбом с BTS и Селеной Гомес

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Британская группа Coldplay выпустила свой девятый студийный альбом «Music Of The Spheres» (слушать альбом).

Альбом спродюсирован знаменитым Максом Мартином, новым соавтором дискографии группы. Идея создания альбома на космическую тематику вынашивалась группой с 2010 года, когда вокалист Крис Мартин предложил проект строительства «Солнечной системы».

Действие альбома происходит в вымышленной планетной системе под названием Сферы, которая состоит из девяти планет, трех естественных спутников, одной звезды и ближайшей туманности. Каждый трек на альбоме представляет собой небесное тело из The Spheres. Каждое небесное тело в Сферах имеет свой собственный язык.

Coldplay
Coldplay

Всего в альбом вошло 12 треков, в том числе дуэты с BTS, Селеной Гомес, Jacob Collier и We Are King.

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