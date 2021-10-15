Coldplay выпустил космический альбом с BTS и Селеной Гомес

Альбом спродюсирован знаменитым Максом Мартином, новым соавтором дискографии группы. Идея создания альбома на космическую тематику вынашивалась группой с 2010 года, когда вокалист Крис Мартин предложил проект строительства «Солнечной системы».

Действие альбома происходит в вымышленной планетной системе под названием Сферы, которая состоит из девяти планет, трех естественных спутников, одной звезды и ближайшей туманности. Каждый трек на альбоме представляет собой небесное тело из The Spheres. Каждое небесное тело в Сферах имеет свой собственный язык.



Coldplay

Всего в альбом вошло 12 треков, в том числе дуэты с BTS, Селеной Гомес, Jacob Collier и We Are King.