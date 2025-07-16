Леонид Агутин поздравил себя с днем рождения песней «Наплевать на всех»

Леониду Агутину 16 июля исполнилось 57 лет. Музыкант поздравил сам себя постом в соцсетях.
«Я — счастливый человек. Мне 57. Я близко знал многих людей, кому так и не случилось столько. Но дело даже не в этом. При всей несправедливости, жестокосердности и непредсказуемости нашего времени, я нахожу жизнь удивительно многообразной и увлекательной. И вот тот самый факт, что я так думаю, — и делает меня счастливым человеком. Я люблю, творю, ценю, дорожу, переживаю, храню, мучаюсь отсутствием времени и ментального отдыха, завышаю планку, смиряюсь с обстоятельствами, не смиряюсь, надеюсь на лучшее, верю в существование всего, что имеет для меня значение, — и всё это спасает меня. А ещё — любимые и близкие. А ещё — зритель и слушатель. А ещё — мелочи жизни. Старые добрые мелочи, в коих вся суть. Боже, спасибо за всё! Любимые, храни вас Бог!»
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