Леонид Агутин выпустил джазовую «Колыбельную»

В большом летнем концерте Агутина, приуроченном к его 55-летию, вместе с группой «Эсперанто» и...

В большом летнем концерте Агутина, приуроченном к его 55-летию, вместе с группой «Эсперанто» и...

Леонид Агутин выложил видеоверсию своего концерта на «ВТБ Арене» 29 июля 2023 года (смотреть...

Леонид Агутин выложил видеоверсию своего концерта на «ВТБ Арене» 29 июля 2023 года (смотреть...

Это было грандиозное шоу, которое собрало главных звезд российской сцены и стало по-настоящему...

Это было грандиозное шоу, которое собрало главных звезд российской сцены и стало по-настоящему...

На пресс-конференции в отеле Сафмар Аврора люкс были объявлены имена финалистов Российской...