Леонид Агутин выпустил джазовую «Колыбельную»

Клип на джазовую композицию снят в рамках проекта VK «10x10» — увидеть его можно эксклюзивно в VK Видео, а трек послушать — в VK Музыке.
«Иногда, когда нет ответа на переживания, самое мудрое, что можно сделать — просто уснуть, - написал Леонид в соцсетях. - Вместе с режиссёром Машей Жемчужиной мы постарались создать не просто визуальное сопровождение к треку, а самостоятельное художественное высказывание о спокойствии, принятии и внутренней тишине».
Агутин также сообщил, что «Колыбельная» войдет в его новый альбом «Н.В.Л.», релиз которого состоится в мае.
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