Дэвид Бирн и Брайан Ино выпустили «T Shirt»

Основатель Talking Heads чётко обозначил свои моральные принципы в тексте композиции, выразив веру в помощь другим в то время, когда это, кажется, не так уж и важно для всех остальных.

Этот сингл стал первым новым материалом Бирна после выхода его девятого студийного альбома «Who Is the Sky?» в сентябре. Хотя «T Shirt» официально только что вышел, он исполняется на концертах тура «Who Is the Sky», который до декабря проходит в США, в январе 2026-го продолжится в Австралии и Новой Зеландии, а в феврале и марте – в Европе.



David Byrne