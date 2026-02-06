Тейлор Свифт выпустила клип «Opalite» с Киллианом Мерфи и Грэмом Нортоном

Режиссером клипа стала сама Тейлор Свифт. Песня посвящена проблеме одиночества и разобщенности, поэтому клип начинается с телерекламы очистителя Opalite в 90-е, который завороженно смотрит одинокая домохозяйка, представляя себя королевой красоты. Тейлор Свифт ходит вместо парня с камнем, которому заказывает напиток в баре. Герой Доналла Глисона с той же целью носит с собой кактус. Но в какой-то момент они найдут друг друга...

Как объяснила Свифт в сообщении, опубликованном в социальных сетях, видео появилось после её недавнего появления на шоу Грэма Нортона:

«Когда мы все разговаривали во время трансляции, Доналл [Глисон] в шутку сказал, что хочет сняться в одном из моих музыкальных клипов. Он ирландец! Он шутил! Но в тот момент во время интервью меня мгновенно осенила *идея*. И вот, неделю спустя, он получил электронное письмо со сценарием, который я написала для видеоклипа «Opalite», где он играл главную роль. Мне пришла в голову мысль, что было бы здорово, если бы все наши гости на шоу Грэма Нортона в тот вечер, включая самого Грэма, тоже могли бы принять в этом участие. Что-то вроде школьного группового проекта, но для взрослых, и это не обязательно. К моей радости, все участники шоу приложили усилия, чтобы совершить путешествие во времени в 90-е вместе с нами и помочь с этим видео».



Taylor Swift

Как отметила Свифт, в этом звездном видео также появились другие знаменитости, которые в тот вечер выступали на шоу Грэма Нортона, в том числе Киллиан Мерфи, Грета Ли, Джоди Тернер-Смит и Льюис Капальди.

В песне «Opalite» рассказывается о публичном романе Свифт с игроком НФЛ Трэвисом Келси. В треке Свифт поет о том, как нашла любовь после пережитых в прошлом сердечных разочарований и горьких неудач. Все, от текста до самого названия песни, связано с этими двумя влюбленными партнерами; Свифт призналась, что в детстве любила опалы, и это также камень рождения Келси.

Вместо того чтобы оставить песню для интерпретаций, Свифт подробно рассказала о её значении в беседе на Hits Radio.

«„Opalite“ — это песня о прощении себя за то, что вы пережили что-то, что не сложилось так, как вы хотели, — объяснила она ведущему шоу. - Это разрешение себе не додумывать всё до конца или не выходить замуж за первого человека, с которым вы встречались».

О том, что ирландский актер Домналл Глисон («Бойфренд из будущего», «Из машины») снимется в клипе Тейлор Свифт на песню «Opalite», стало известно после того, как в Мексике заметили биллборды с изображением Глисона и Свифт в синих жилетах и джинсах, а также с названием трека «Opalite». На фото певица предстала в образе брюнетки.

Альбом «The Life of a Showgirl» вышел еще 3 октября. В него вошли 12 композиций, среди которых только один совместный трек — с Сабриной Карпентер. Запись велась во время европейского этапа мирового тура «The Eras Tour». Для работы над пластинкой Свифт вновь объединилась с продюсерами Максом Мартином и Шеллбеком, с которыми ранее записала хиты «Shake It Off», «Blank Space» и «22». Это первый за многие годы релиз певицы, в создании которого не участвовал ее давний соавтор Джек Антонофф.

В октябре в американских кинотеатрах прошли специальные показы, приуроченные к выходу альбома: в фильме Свифт рассказывает предысторию каждой песни, демонстрирует лирик-видео, дважды показывает клип на сингл «The Fate of Ophelia» и закулисные материалы со съемок. Фанаты продолжили традицию, начатую на показах «The Eras Tour», и танцевали прямо в кинозалах.