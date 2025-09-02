Невышедший пока альбом Тейлор Свифт уже побил рекорд Spotify

Информация о новом достижении Тейлор Свифт появилась в соцсетях Spotify. Компания не указала, сколько именно человек сохранили к себе «The Life of a Showgirl». Но уточнила, что рекорд был установлен еще 31 августа – то есть, всего через три недели после анонса.



Taylor Swift

Предыдущий рекорд принадлежал тоже Тейлор Свифт – ее последнему на сегодня альбому «The Tortured Poets Department» (2024). Получается, Свифт не столько превзошла чужое достижение, сколько улучшила собственное. По итогам 2024-го, она была самым популярным артистом на Spotify – и с новым альбомом вполне может повторить этот результат.

На «The Life of a Showgirl» Свифт, скорее всего, вернется к поп-хитам. Продюсерами альбома выступили Макс Мартин и Shellback. Они приложили руку к некоторым самым известным песням артистки – «Shake It Off», «Blank Space», «I Knew You Were Trouble». А заглавный трек Свифт записала вместе с Сабриной Карпентер, которая выступала у нее на разогреве в туре The Eras.