Тейлор Свифт выпустила еще один альбом о своих переживаниях

К приятному удивлению фанатов, 11-й студийный альбом Свифт оказался двойным: 16 треков она выложила на стриминговые сервисы в полночь, а еще 15 – в 2 часа ночи. Общий хронометраж альбома составил более двух часов. Помимо сольных песен на нем представлены коллаборации с Post Malone и Florence and the Machine. Продюсерами выступили Джек Антонофф и Аарон Десснер из группы National.

В аннотации Свифт написала, что альбом «The Tortured Poets Department» представляет собой «антологию новых работ, отражающих события, мнения и настроения из мимолетного и фатального момента времени, который был одновременно сенсационным и печальным».

«Этот период жизни автора уже закончился, глава закрыта и заколочена. Не за что мстить, нечего сводить счеты, когда раны зажили. И после дальнейшего размышления выяснилось, что многие из них зажили сами собой. Этот писатель твердо уверен, что наши слезы становятся святыми в виде чернил на странице. Как только мы расскажем нашу самую печальную историю, мы сможем освободиться от нее. И тогда все, что останется, — это измученная поэзия», - считает Тейлор Свифт.



Тейлор Свифт во время записи альбома «The Tortured Poets Department»

Несмотря на эту ремарку, журналисты и поклонники стали активно обсуждать, кому именно из бывших бойфрендов артистки посвящены те или иные тексты. Само название пластинки «The Tortured Poets Department», что переводится как «Отдел замученных поэтов», как утверждается, является отсылкой к шестилетним отношениям Свифт с британским актером Джо Элвином: он как-то упоминал, что состоял в групповом чате под названием «Клуб замученных мужчин».

«Я очень счастлив и горжусь тем, что поработал над 11-м студийным альбомом The Tortured Poets Department моей дорогой подруги и коллеги Тейлор, который состоит из 31 песни, собранных в двойной альбом-антологию, - говорит продюсер Аарон Десснер. - Мы начали работать над этими песнями больше двух лет назад, и кажется, что они сопровождали нас и переросли в нечто совершенно прекрасное и неожиданное на протяжении всего этого процесса. Сложно в это поверить, но мы с Тейлор поработали уже более чем нам 60 песнями (только 17 в этой антологии!!) за 4 года, начиная с folklore в 2020 году. Я бесконечно благодарен Тейлор за то, что она делится со мной своим невероятным талантом и доверяет мне свою музыку. Я верю, что эти песни — одни из самых лирически сильных, сложных, уязвимых и просветленных, что Тейлор когда-либо писала, и я продолжаю восторгаться ее способностями сонграйтера и исполнителя. Не могу не замечать, как мне повезло, что это моя работа, и я так благодарен, что смог стать частью создания этого обширного, волшебного, детализированного и символического мира песен, который создала Тейлор, в котором мы живем и которым наслаждаемся. Продолжайте искать и вы всегда найдете какую-то новую деталь, новый уровень, новый осколок смысла с каждым прослушиванием».

Еще до своего выхода альбом успел установить рекорд, как самый предзаказываемый на Spotify.