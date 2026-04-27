Фильм о Майкле Джексоне показал лучший старт среди всех байопиков

За первые выходные проката «Майкл» заработал по всему миру 217 млн долларов. Из них $97 млн пришлись на США, еще $120 млн — на зарубежные кинотеатры.

Это лучший дебют не только среди музыкальных байопиков, но и среди всех биографических картин в целом. Об этом сообщает The Guardian. Предыдущий рекорд принадлежал «Богемской рапсодии» — в свой первый уик-энд фильм о Фредди Меркьюри собрал $122 млн. «Майкл» обошел и нашумевшую биографическую картину «Оппенгеймер» о жизни физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, которая в 2023 года стартовала с $180 млн.

Производство «Майкла» обошлось примерно в $200 млн, что делает его одним из самых дорогих музыкальных байопиков. По предварительным прогнозам, общие сборы картины к концу проката могут составить около $700 млн. Для сравнения: «Богемская рапсодия» в итоге собрала $910 млн, «Оппенгеймер» — $975 млн. Премьера в большинстве стран уже состоялась. В России фильм выйдет 28 мая 2026 года. В Японии показ начнется в июне.

Главную роль в байопике исполнил Джаафар Джексон — племянник певца, для которого эта работа стала актерским дебютом. Режиссером выступил Антуан Фукуа («Падение Олимпа», «Левша»). В фильме также снимались Колман Доминго, Ниа Лонг, Майлз Теллер. Лента рассказывает о ключевых этапах жизни артиста: от выступлений в составе The Jackson 5 до сольной карьеры, создания главных хитов и появления знаменитой «лунной походки».