Из мульсериала «Симпсоны» вырезали Майкла Джексона

Это отрывок из первой серии третьего сезона (1991 год), которая называется "Совершенно безумный папа" (Stark Raving Dad), сообщает Independent..
Певец озвучил в нем персонажа Леона Камповски, который встречает главного героя Гомера в психиатрической больнице и говорит, что хочет стать королем поп-музыки.
"Мы поняли, что это будет единственным правильным решением", — прокомментировал исполнительный продюсер шоу Джеймс Брукс.
После выхода в январе этого года документального фильма "Покидая Неверленд", в котором Майкла Джексона обвинили в сексуальном насилии над двумя подростками, многие телевизионные каналы также удалили этот эпизод.
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