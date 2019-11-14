Из мульсериала «Симпсоны» вырезали Майкла Джексона

Утверждения о сексуальном насилии Майкла Джексона в документальном фильме «Покидая Неверленд» поставлены под сомнение после того, как режиссер Дэн Рид признал, что сроки насилия, указанные предполагаемой жертвой Джимми Сейфчаком, могут не соответствовать датам, указанным в документальном фильме.





Рид ответил на заявления о том, что один из обвинителей Майкла Джексона лгал в документальном фильме HBO.

