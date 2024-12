В США нашли 12 кассет с неизвестными песнями Майкла Джексона

По информации The Hollywood Reporter, треки были записаны до выхода в свет альбома Dangerous (1991), между 1989 и 1991 годами. 56-летний Грегг Масгроув, обнаруживший коллекцию, рассказал изданию, что узнал о складе от своего знакомого, купившего помещение. По словам американца, склад ранее принадлежал музыкальному продюсеру и певцу Брайану Лорену.



Michael Jackson

«Я посетил все фанатские сайты. Ходят слухи, что некоторые из [этих] песен <...> просочились в Сеть. Пара из них даже увидела свет», - отмечает он.

На одну из пленок попала запись беседы Джексона и, предположительно, Лорена.

«Я слушаю это, и у меня мурашки по коже, потому что никто никогда этого не слышал, - признается Масгроув. - "Услышать, как Майкл Джексон в действительности разговаривает и шутит <...>, - это было очень круто».

Журнал отмечает, что среди неизданных треков есть песня под названием Don't Believe It ("Не верь в это"), которая, вероятно, стала своеобразным ответом на порочащие слухи о Джексоне, циркулировавшие в СМИ в 1990-е годы. Одной из самых захватывающих песен в коллекции издание называет запись Truth on Youth ("Правда о молодости"), в которой певец читает рэп вместе с исполнителем LL Cool J.

Масгроув рассказал, что обратился к владельцам авторских прав на произведения Джексона, однако они по неизвестным причинам отказались покупать кассеты. Он планирует в ближайшее время предложить коллекцию на продажу четырем аукционным домам.