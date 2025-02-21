Фильм «Покидая Неверленд» про Майкла Джексона получил продолжение

Премьера ленты запланирована на 18 марта.

Лента «Покидая Неверленд» режиссера и продюсера Дэна Рида вышла в 2019 году. В фильме исследуются истории двух мужчин — Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые утверждали, что в детстве подверглись сексуализированным домогательствам со стороны Майкла Джексона. Картина была удостоена премий «Эмми» и BAFTA.



Кадр из фильма «Покидая Неверленд»

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Премьера продолжения «Покидая Неверленд» состоится 18 марта на британском канале Channel 4. Как отмечает Deadline, телесеть HBO, которая занималась сопроизводством первого документального фильма, не участвует в создании второй части после судебной тяжбы с наследниками Джексона из-за оригинального проекта. В 2020 году, после обращения семьи певца, суд подтвердил, что канал нарушил договор 1992 года. В рамках него телесеть получила права на показ концертного фильма The Dangerous Tour, обязавшись не выпускать порочащие Майкла Джексона материалы.

Новый проект получил название Leaving Neverland 2: Surviving Michael Jackson («Покидая Неверленд 2: Пережив Майкла Джексона»). По данным Deadline, лента сосредоточится на попытках Робсона, Сейфчака и их защитников добиться справедливости после того, как они публично рассказали о том, что с ними произошло. Фильм, хронометраж которого составит один час, расскажет о последствиях участия мужчин в первом документальном проекте, в том числе о реакции фанатов Джексона на их признания.

Как пишет Deadline, Channel 4 представит доказательства того, насколько сильно представители семьи Джексона — MJJ Productions и MJJ Ventures — и наследники певца боролись, чтобы не допустить выступления Робсона и Сейфчака в суде. Продюсером и режиссером нового документального проекта также выступит Дэн Рид.