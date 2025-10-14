Особняк Майкла Джексона выставили на продажу за 11 млн долларов

Этот великолепный особняк, построенный в 2005 году за 20 миллионов долларов, занимает площадь 1630 квадратных метров и считается одним из самых впечатляющих объектов недвижимости в этом округе.



Michael Jackson

Здание выделяется высокими потолками, роскошными садами и уникальными архитектурными деталями. Среди его особенностей — танцующий водяной фонтан, частный кинотеатр, гараж на семь автомобилей и специально оборудованное место для хранения лодки. В интерьере даже присутствуют зеркала, в которых когда-то репетировал сам Майкл Джексон, что придаёт дому особую атмосферу и историческую ценность.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!





Michael Jackson

Дом в Лас-Вегасе остаётся ярким примером роскоши и уникальной истории артиста. Потенциальные покупатели получат возможность не только приобрести недвижимость, но и стать частью наследия величайшей поп-звезды.