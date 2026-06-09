Мадонна выпустила фильм с Кейт Мосс и Бенедиктом Камбербэтчем

Американская поп-исполнительница Мадонна продолжает интриговать поклонников в преддверии выхода пятнадцатого студийного альбома Confessions II, премьера которого запланирована на 3 июля.

Речь идет о 14-минутном одноименном короткометражном фильме, в который вошли шесть композиций из нового лонгплея: Feel So Free, Good for the Soul, One Step Away, Bring Your Love (при участии ещё одной поп-звезды — Сабрины Карпентер), Danceteria и Read My Lips (с колумбийским певцом Фейдом). Трек за треком плавно сменяют друг друга, отражая концепцию Confessions II — стирание границ между песнями ради создания единого повествования.

Как сообщает издание The Line of Best Fit, фильм отдает дань уважения нью-йоркскому клубу Danceteria, который сыграл важную роль в начале карьеры 67-летней артистки. Синопсис короткометражки отражает историю о «безумной ночи, которая запомнилась не тем, что произошло, а тем, что ощущалось». Мадонну преследует толпа с камерами, а действие перемещается из спальни в уборную клуба, затем в машину и снова на танцпол.



Madonna

За разработку и воплощение идеи отвечала компания The Division. В фильме также снялись старшая дочь Мадонны — модель и танцовщица Лурдес Леон, британские знаменитости — актер Бенедикт Камбербэтч, актриса Гвендолин Кристи, супермодель Кейт Мосс и футболисты «Челси» Коул Палмер и и Жуан Педру, а также американские киноактрисы Деби Мейзар, Джулия Гарнер, Одесса Эзайон, Shygirl, Arca, Ричард Э.Грант, Honey Dijon, Одесса Эзайон, и другие знаменитости. Авторские наряды для всех актеров и 250 статистов предоставлены итальянским модным домом Dolce & Gabbana, который уже не первый год сотрудничает с Мадонной.

Напомним, Confessions II — продолжение пластинки певицы Confessions on a Dance Floor, которая увидела свет в 2005 году.