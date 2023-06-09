Мадонна и Сэм Смит выпустили «Vulgar»

Британский исполнитель написал эту песню во время пандемии, а затем записал ее с помощью фолк- и блюзового музыканта Джимми Нейпса с хором London Voices в средневековой церкви Святой Марии, в Саффрон-Уолден в Эссексе, которую посещал еще ребенком.



