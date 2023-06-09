Мадонна и Сэм Смит выпустили «Vulgar»

«Это одна из самых захватывающих песен, в написании которых я принимал участие, — рассказал Сэм. – Она была написана с Мадонной и удивительной группой людей. На следующий день после вручения «Грэмми» мы все собрались в студии и провели потрясающий вечер, сочиняя и выражая себя. И, конечно же, для меня было самой большой мечтой работать с королевой поп-музыки. Я так польщен и взволнован этой песней, и я надеюсь, что всем она понравится так же сильно, как и мне».
Ранее в интернете появилась ТикТок-версия клипа.
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