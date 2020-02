Сэм Смит выпустил клип на заглавную песню будущего альбома

По словам Сэма Смита, песня написана в Лос-Анджелесе «во время самопознания, после того, как было разбито сердце». To Die For, по его словам, это «успокаивающая, душевная баллада».

«Релиз этой песни будет диким. Я чувствую, что она [исходит] из одной из самых глубоких частей меня», — так Сэм Смит описывал свою новую работу «To Die For» до релиза.

Она начинается с мрачного сэмпла из фильма «Донни Дарко» 2001 года. Вместе с треком вышел клип, в котором артисту достался образ манекена для париков одиноко стоящего в одном из лондонских магазинов.



Sam Smith

«To Die For» — это так же название грядущего альбома Сэма Смита. Премьера третьего полноформатного релиза певца намечена на 1 мая. В него войдут синглы "Promises" с Calvin Harris, "Fire on Fire", "Dancing with a Stranger" с Normani, "How Do You Sleep?", кавер на "I Feel Love" и заглавный трек "To Die For".