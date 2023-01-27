Сэм Смит пережил тяжелые времена с «Gloria»

В четвертый студийный альбом Смита вошли 13 треков, в том числе вышедшие ранее синглы «Love Me More», «Unholy» с Ким Петрас, «Gimme» и заглавная «Gloria».

Альбом записывался в нескольких студиях в Лос-Анджелесом, Лондоне и на Ямайке, соавторами Смита выступили Джимми Нейпс, Stargate и ILYA, а коллабораторами – канадская певица Джесси Рейес (чей вокал звучит на двух треках), Koffee, Кельвин Харрис и Эд Ширан.



Sam Smith

«Эта работа помогла мне пережить темные времена и стала для меня маяком в жизни. Я надеюсь, что это может быть так и для вас», - говорит Сэм Смит.