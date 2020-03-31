Сэм Смит отложил выпуск нового альбома

Об этом британский исполнитель объявил в соцсетях. Intermedia напоминает, что пластинка должна была выйти 1 мая и называться «To Die For» («Умереть за...»), как и первый уже вышедший сингл с нее.
- В последние несколько недель я много размышлял и чувствую, что название моего альбома и предстоящий релиз не очень уместны, поэтому я принял решение продолжить работу над ним и внести некоторые важные изменения и дополнения, - написал Смит. - Я переименую свой альбом и перенесу дату релиза - и то, и другое будет уточнено в ближайшее время. Не волнуйтесь, в этом году альбом будет, я обещаю! Но до тех пор я все еще собираюсь выпустить новую музыку в течение следующих нескольких месяцев.
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