BTS победили в 4 номинациях MTV European Music Awards 2020

Бойз-бэнд получил награды в категориях: "Лучшая песня" за трек Dynamite, "Лучшая группа", "Лучший онлайн-концерт" и "Самая большая фанатская база".

Лауреатами MTV EMA также стали певицы Леди Гага в номинации "Лучший исполнитель", Cardi B ("Лучший хип-хоп исполнитель") и Хейли Уильямс в категории "Лучший альтернативный исполнитель".

Группа Coldplay была признана "Лучшей рок-группой", а французский диджей Дэвид Гетта победил в категории "Лучший танцевальный исполнитель".

Из-за пандемии коронавируса премию MTV EMA не удалось провести на одной площадке. Церемония проходила в онлайн-режиме, поэтому артисты заранее записывали выступления из разных уголков мира. Среди выступивших - Сэм Смит.



Sam Smith

В 2021 году MTV EMA должна пройти в Венгрии.

Ежегодная премия MTV European Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV Europe в 1994. Лауреаты определяются по результатам интернет-голосования.

ПОБЕДИТЕЛИ MTV EMA 2020:

Лучшее видео

DJ Khaled featuring Drake 'Popstar' starring Justin Bieber

Лучший артист

Lady Gaga

Лучшая песня

BTS – Dynamite

Лучшая коллаборация

Karol G – Tusa ft Nicki Minaj

Лучший поп-исполнитель

Little Mix

Лучшая группа

BTS

Лучший новый артист

Doja Cat

Лучшая фан-база

BTS

Лучший латиноамериканский исполнитель

Karol G

Лучший рок-исполнитель

Coldplay

Лучший хип-хоп-проект

Cardi

Лучший электронный проект

David Guetta

Лучший альтернативный исполнитель

Hayley Williams

Видео во имя добра

H.E.R. – I Can't Breathe

Лучший Push-исполнитель

Yungblud

Лучшее онлайн-выступление

BTS BANG BANG CON – The Live