BTS победили в 4 номинациях MTV European Music Awards 2020

Бойз-бэнд получил награды в категориях: "Лучшая песня" за трек Dynamite, "Лучшая группа", "Лучший онлайн-концерт" и "Самая большая фанатская база".
Лауреатами MTV EMA также стали певицы Леди Гага в номинации "Лучший исполнитель", Cardi B ("Лучший хип-хоп исполнитель") и Хейли Уильямс в категории "Лучший альтернативный исполнитель".
Группа Coldplay была признана "Лучшей рок-группой", а французский диджей Дэвид Гетта победил в категории "Лучший танцевальный исполнитель".
Из-за пандемии коронавируса премию MTV EMA не удалось провести на одной площадке. Церемония проходила в онлайн-режиме, поэтому артисты заранее записывали выступления из разных уголков мира. Среди выступивших - Сэм Смит.
В 2021 году MTV EMA должна пройти в Венгрии.
Ежегодная премия MTV European Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV Europe в 1994. Лауреаты определяются по результатам интернет-голосования.
ПОБЕДИТЕЛИ MTV EMA 2020:
Лучшее видео
DJ Khaled featuring Drake 'Popstar' starring Justin Bieber
Лучший артист
Lady Gaga
Лучшая песня
BTS – Dynamite
Лучшая коллаборация
Karol G – Tusa ft Nicki Minaj
Лучший поп-исполнитель
Little Mix
Лучшая группа
BTS
Лучший новый артист
Doja Cat
Лучшая фан-база
BTS
Лучший латиноамериканский исполнитель
Karol G
Лучший рок-исполнитель
Coldplay
Лучший хип-хоп-проект
Cardi
Лучший электронный проект
David Guetta
Лучший альтернативный исполнитель
Hayley Williams
Видео во имя добра
H.E.R. – I Can't Breathe
Лучший Push-исполнитель
Yungblud
Лучшее онлайн-выступление
BTS BANG BANG CON – The Live
Комменты