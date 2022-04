Из России уходит MTV

Приз в главной категории «Видео года» получил Lil Nas X за клип «Montero (Call Me By Your Name)». Этот же ролик принес рэперу победу в номинациях «Лучшая режиссура» и «Лучшие визуальные эффекты». За номинантов «профессиональных категорий» нельзя было голосовать, поэтому для них был отдельный конкурс.



В номинации «Исполнитель года» победу получил Джастин Бибер, сообщает телеканал MTV. Бибер также был награжден за лучшее поп-видео — песню «Peaches», исполненную вместе с Дэниэлом Сизаром и