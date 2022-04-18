Из России уходит MTV

"Пресс-служба каналов MTV Россия, Paramount Comedy, Nickelodeon и Paramount Channel подтверждает приостановку вещания в России", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что вещание будет приостановлено в среду.





Компания транслировала в российском эфире телеканалы Paramount Channel, Paramount Comedy, детские Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons и Nick Jr., а также все музыкальные каналы MTV: MTV Russia, MTV Live HD, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s. Генеральным директором MTV в России была Яна Чурикова.

Paramount сообщила о намерении остановить вещание в РФ еще в марте в связи с военной операцией России на Украине и санкциями. Ранее о приостановке своей работы в РФ также сообщили Discovery и WarnerMedia.