ST, Татьяна Куртукова, Galibri & Mavik поздравили с Днем защиты детей

1 июня тысячи маленьких и взрослых зрителей собрались на шоу, организованное Детским радио в честь Дня защиты детей. На главной сцене страны встретились два поколения артистов – совсем юных и больших звезд, чьи песни, как оказалось, также любит детвора.

«Когда мы выпустили «Федерико Феллини», даже подумать не могли, что она так зайдет детям. Да и «Чак Норрис». Нас слушает детская аудитория, и это заряжает», – признались Galibri & Mavik.



Galibri & Mavik узнали, что их хиты любят дети

Маленькие гости ГКД продемонстрировали отличное знание хитов Galibri & Mavik. Громко подпевали зрители и «Матушке» Татьяны Куртуковой, и спортивному треку рэпера ST (Александр Степанов), исполненному на сцене с детским коллективом «Непоседы».



Татьяна Куртукова выступила с «Непоседами»

«Я написал «Заниматься спортом» и отдал песню полностью «Непоседам». Голосами юных звезд она звучит особенно задорно и имеет хорошую ротацию на Детском радио. Но сегодня, в честь праздника, мы решили исполнить хит вместе. Тем более что недавно вышел клип. Так что все для детей», – рассказал ST.

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На шоу рэпер приехал с женой и двумя дочками, которые поддерживали его в зале и за кулисами. В пресс-зоне музыкант ответил журналистам, что скоро порадует всех и вполне «взрослыми» музыкальными новинками.

«В этом году вообще будет большой, замечательный концерт симфонический. Там пройдет презентация трека с одним большим артистом», – намекнул ST.

Среди юных участников шоу были Арина Заболотник, Милана Учайкина, «Волшебники двора», детский хор «Великан» и многие другие. Закрывала концерт Маша Янковская с нашумевшей на весь мир песней «Сигма Бой».



Маша Янковская спела «Сигма Бой»

«Увидев меня на сцене, зрители сразу стали кричать, чтобы я спела «Сигма Бой». Это было очень приятно, – призналась Маша. – Люди пришли меня увидеть, послушать, это непередаваемое ощущение».

Зрителей радовала не только музыка, но и встреча с ведущими, чьи голоса они каждый день слышат в эфире. Дарить улыбки артистам помогали Катя Знайкина и Супер Гарик, Ириска и Кирилл Рассказкин, Алё-Алёна и Дядя Саша.