Galibri&Mavik: Не будем такими предсказуемыми!

Артисты рассказали, как получилось, что трек взлетел на вершины всех чартов.

«Мы ничего не загадывали. Просто решили, давай сделаем, мы же вроде умеем. Другим делаем, а себе не можем? Как сапожники без сапог. Так само и получилось. Через полгода после песни «Две реки» презентовали «Федерико Феллини». Конечно, мы хотели, чтобы песня зашла, но не ожидали, что будет именно так. Немножко денег заработали, решили, давай клип снимем, так память останется, будем детям рассказывать».

Ребята признались, что их главный хит изначально был лиричной и медленной композицией, но прочувствовав, как можно поймать удачу за хвост, изменили ее настроение.

«Чуйка какая-то есть, но все равно не угадаешь на 100%. Это опыт и постоянная работа. Очень долго в тренде была лирика, и мы немножко ее разбавили. Следуя трендам первую «Федерико Феллини» в лирике и написали, она была такая же по настроению, как и первая наша композиция - «Две реки». Но мне кажется, люди соскучились по танцевальной музыке, чтобы так на днях рождений или свадьбах потанцевать».

Ровно год назад в мае 2021 года Galibri&Mavik впервые презентовали широкой публике этот трек и сделали это в эфире «Авторадио». Стоит отметить, что музыканты буквально за год выпустили сразу несколько песен, которых теперь с лихвой хватит на альбом, и продолжают радовать шедеврами. В радиоэфире ребята вживую исполнили сразу несколько треков - «Босоногая», «Две реки», «Карнавал», «Лампочки», «Дискотанцы», «Чак Норрис».

Александр Фоменков (Mavik) и Евгений Трухин (Galibri) оба из провинции, один из Ростовской области, другой из Кировской, и хоть с самого детства оба тянулись к музыке, всему пришлось учиться самостоятельно. Но это далеко не все, что было общее в становлении ребят как музыкантов.

«Моим кумиром всегда был Сергей Чиграков, группа «Чиж и компания», - поделился с мурзилками Galibri. А у Mavik оказалось, что песня «Чижа» - «В каморке за актовым залом» - была первой, которую он бренчал на гитаре. Вот на таком андеграунде выросли создатели песен, которые сейчас занимают верхние строчки во всех музыкальных чартах в нашей стране. Напомним, что Galibri&Mavik также являются авторами трека «Ягода-Малинка» для Хабиба, которая за год набрала 450 млн просмотров на YouTube, а также соавторами «Краш» для Клавы Коки и Niletto, «#некорона» для Vavan&Ноггано и других современных хитов. Музыканты продолжают творить не только для себя и пообещали скоро порадовать новым артистом от лейбла FOMENKOF Music.





«Все меньше и меньше для других, все больше для себя. А для других артистов времени не хватает. Главным образом для Galibri&Mavik, Хабиба, VAVAN и есть у нас еще один артист. Да, мы запускаем нового артиста и песню уже записали. Не хотелось бы говорить большего наперёд, даже о том мальчик это или девочка, когда все будет, мы его покажем».

Поделились Galibri&Mavik с ведущими шоу «Мурзилки Live» и личным. Впервые в студии артисты рассказали о причинах закрытости, и все же раскрыли свои семейные статусы. Евгений свободен, а Александр счастлив в браке и растит дочь.

«У меня есть кольцо на пальце, я его не скрываю. Все хорошо, жена и дочка. Первый класс заканчивает дочка. Я все себе нашел, а вот Женя все ищет».

Артисты много шутили и по поводу своего творчества, которое ведущие «Авторадио» охарактеризовали, как частушки на современный танцевальный лад. Они признались, что сами чувствуют связь с народным творчеством.

«У нас не приживается какая-то другая культура, те же американские песни. Зачем нам что-то чуждое, давайте развивать свою культуру».

Музыканты пообещали в эфире, что по-прежнему будут работать в этом же стиле и параллельно искать что-то новое. Одна из последних работ – клип на песню «Чак Норрис», который называется «Федерико Феллини 2». Ребята рассказали о том, как новый заграничный персонаж появился в их фантазиях и ждать ли продолжения.

«Все тоже случайно. В очередной раз собрались на студии, я помню, как наиграл мелодию припева, а Женя начал напевать. Чак Норрис родилось неоткуда, вроде поется, и мы решили, а почему бы и нет. Мы сразу подумали, что скажут, да это тоже самое, что и Феллини. Поэтому и сняли клип-продолжение – это вторая серия «Федерико Феллини» с теми же актерами. После Чака Норриса мы поняли, что не будем такими предсказуемыми, и придумаем что-нибудь поинтереснее».