Galibri&Mavik: Будет третья часть истории «Федерико Феллини»!

Об этом участники именитого дуэта рассказали на масштабном детском празднике - «Дискотеке Детского радио» в Crocus City Hall, где выступили со своими хитами и делились творческими планами.

Праздник Детского радио стал яркой частью первого фестиваля безопасного контента для детей всех возрастов «Счастливое детство». Весь день 1 июня на территории Crocus City Hall проходили интерактивные программы, знакомящие детей и их родителей со спектаклями, книгами, кинофильмами и мультфильмами, в основе которых лежат традиционные семейные ценности. Хедлайнеры фестиваля Galibri&Mavik закрывали «Дискотеку Детского радио».

«Дети – это наше все, - объяснил свое желание принять участие в празднике один из участников коллектива Александр Фоменков (Mavik). - Я сам являюсь папой, поэтому почему бы не порадовать ребят на детском празднике?»

«Нас пригласили, мы с удовольствием на это согласились, - поддержал коллегу Евгений Трухин (Galibri).

Хиты группы рассчитаны как на взрослую, так и юную аудиторию. «Федерико Феллини», «Чак Норрис» очень нравятся детям, их крутят на всех дискотеках в детских лагерях. Скоро дуэт представит еще одну композицию, о чем в кулуарах рассказали сами музыканты:

«Мы сейчас снимаем клип на новую песню. Будет третья часть истории «Федерико Феллини». Первая была ««Федерико Феллини», вторая - «Чак Норрис», а третья называется «Стивен Сигал» и возможно, она будет завершающей. Премьера состоится 9 июня. Клип пока в работе, но это недолго, думаем, он также выйдет в июне».

Праздничное настроение гостям также создавали Kinderstar, детский хор «Великан», Арина Заболотник, «СтильНяшки», Ульяна Зотова, группа «Бум», Полина Короткова, «Непоседы», Алиса Буслова, «Без игрушек», ансамбль «Семицветик», Лиза Глебова, «Талисман», Дима Ли-Чан-Лин, Яна Лавринович, «Зажги сердца», София Мосейчук, группа «Рили», Milana Star. Вместе с юными звездами и всем залом ведущие Детского радио устроили и зажигательный флешмоб – дружно исполнили яркий танец под песню, которая так и называется «Детское радио». Она была написана к 15-летию радиостанции и уже стала ее неофициальным гимном.