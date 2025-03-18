«Очень переживала»: Mia Boyka рассказала о премии «Виктория»

«Очень переживала, конечно, ведь это дебют. Но коллеги меня поддерживали. Seville, Ёлка, Игорь Яковлевич Крутой постоянно мне подмигивал, головой кивал из первого ряда: «Давай, молодец, успокойся, все хорошо», – поделилась певица с ведущими шоу «Мурзилки Live».



Mia Boyka рассказала о премии «Виктория»

Волнения добавило и то, что сама она тоже получила премию вместе с Михаилом Шуфутинским – за песню «Помада на щеке». С Шуфутинским они отлично спелись.

«У нас сложилась крепкая дружба после нашего знакомства. Я уже ему спокойно могу написать: «Михаил Захарович, мой парень не верит, что у вас внук моего возраста, покажите». И он присылает: «Вот мои все внуки, Мичка, некоторые даже старше тебя», – рассказала Mia Boyka.



«Помада на щеке» волнует певицу до слез

Клип на песню, записанную в дуэте с Михаилом Шуфутинским, – настоящая экранизация истории любви.

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«Сказали, что мне в кино нужно сниматься, что меня камера любит. Но даже больше мне нравится не то, как меня камера любит, а сама история. Я клип смотрела много раз и каждый раз плачу. Потому что время неумолимо бежит, мы все хотим что-то успеть, но миг – и годы прошли. Главное, не размениваться, выбирать любовь и важные вещи в жизни. Клип как раз об этом», – считает Mia Boyka.



На «Авторадио» Mia Boyka спела «Снова дождь»

У певицы есть волшебный блокнот, в который она записывает свои главные мечты в утвердительной форме.

«Я счастлива, я люблю жизнь, и жизнь любит меня. Все максимально объективно. Так что я всегда априори счастлива», – заявила она ведущим.

Подарком для слушателей «Авторадио» стала живая премьера – Mia Boyka спела «Снова дождь» в студии шоу «Мурзилки Live».