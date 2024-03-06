Mia Boyka спела на китайском и рассказала про экологию

Международный молодежный форум на Черноморском побережье собрал много артистов, трендсеттеров нового поколения. Появилась там и Mia Boyka. Певица представила в живом исполнении в студии ГПМ Радио в Сириусе новую, недавно вышедшую песню «Навигатор».

«Песня вокально сложная для меня, но я попробую ее исполнить вживую. Кто знает текст – подпевайте!» – обратилась она к зрителям, собравшимся у панорамных окон студии, и ко всем, кто слушал ее в эфире или смотрел прямую видеотрансляцию.

Гости фестиваля, привлеченные шоу, подпевали артистке от души. И за это их ждал сюрприз – певица устроила вокальную демонстрацию своего знания языков. Оказывается, она может петь на русском, английском, испанском и китайском языках.



Mia Boyka спела на китайском языке

«Я встречала на фестивале делегации из разных стран и пела им», – поделилась Mia Boyka с ведущими шоу «Мурзилки Live», которые общались с гостьей в студии.

Сначала певица исполнила фрагмент своей песни «Гагарин» на китайском языке. Затем девушка спела полную версию «Гагарина» по-русски в эфире «Авторадио». На фестиваль она приехала не только как артистка, но и как участница деловой программы. Mia Boyka рассказала подробности мероприятия, посвященного экологии, и почему пригласили именно ее в качестве спикера.

«Я действительно озабочена тем, что происходит в океане. От пластика погибает огромное количество рыб. 18 лет я прожила в деревне, а когда переехала в Москву, поняла, насколько важно, чтобы все осознавали свою ответственность в вопросе экологии. Потому что воздух в Москве, конечно, другой, не такой, как у меня дома или в Карелии, на Алтае. От нас зависит многое, поэтому я приняла участие в этой лекции», – объяснила певица.



Певица призвала задуматься об экологии

Девушка сообщила, что старается вести экологичный образ жизни и призывает к этому своих фанатов. Например, в ее семье принято сортировать мусор и сдавать пластик на переработку. Когда-то в детстве, призналась она, пластиковые и стеклянные бутылки сдавались ради денег – семья жила бедно, но сейчас это уже осознанный выбор.

«Нас, видимо, так государство мотивировало сдавать пластик, потому что когда за это не дают денежку, человек думает: «Зачем мне это нужно?» Мы в детстве сдавали, потому что жили бедно. А когда я выросла, поняла, для чего это нужно было», – отметила Mia Boyka.